Васильева (Громова) Олимпиада Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1876
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Васильев Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Васильевич Смольников и ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Васильев Александр Илларионов
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
Рождение ребёнка
19.05.1903
Сын: Васильев Иван Илларионович
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.07.1904
Сын: Васильев Николай Илларионович
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
Рождение ребёнка
20.04.1907
Сын: Васильев Георгий Егор Илларионович
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
Рождение ребёнка
22.07.1911
Сын: Васильев Роман Илларионович
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
Рождение ребёнка
07.09.1914
Сын: Васильев Сергей Илларионович
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вясеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
1916
Сын: Васильев Иннокентий Илларионович
Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович
Смерть
Неизвестно