Васильева (Громова) Олимпиада Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Громова) Олимпиада Евлампиевна

Васильева (Громова) Олимпиада Евлампиевна

Место рождения

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

22.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1876

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова (Петрова) Агафья Тимофеева

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Васильев Илларион Борисович

Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Васильев Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Васильевич Смольников и ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Васильев Александр Илларионов

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.05.1903

Сын: Васильев Иван Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Васильев Николай Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

Рождение ребёнка
20.04.1907

Сын: Васильев Георгий Егор Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.07.1911

Сын: Васильев Роман Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

Рождение ребёнка
07.09.1914

Сын: Васильев Сергей Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вясеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
1916

Сын: Васильев Иннокентий Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Борисович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.