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Васильев Дмитрий Илларионович

Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

23.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1899

Отец: Васильев Илларион Борисович

Мать: Васильева (Громова) Олимпиада Евлампиевна

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Васильевич Смольников и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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