Васильев Илларион Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти12.02.1917
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
03.02.1899
Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Васильев Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Васильевич Смольников и ... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1903
Сын: Васильев Иван Илларионович
Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.07.1904
Сын: Васильев Николай Илларионович
Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1907
Сын: Васильев Георгий Илларионович
Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1911
Сын: Васильев Роман Илларионович
Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1914
Сын: Васильев Сергей Илларионович
Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вясеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
1916
Сын: Васильев Иннокентий Илларионович
Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
12.02.1917
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь (чахотка)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни