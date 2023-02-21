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Васильев Илларион Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

12.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Васильев Борис Васильевич

Мать: Васильева Феодора Ивановна

Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Васильева Олимпиада Евлампиевна

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Васильев Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Васильевич Смольников и ... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1903

Сын: Васильев Иван Илларионович

Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Васильев Николай Илларионович

Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1907

Сын: Васильев Георгий Илларионович

Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1911

Сын: Васильев Роман Илларионович

Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1914

Сын: Васильев Сергей Илларионович

Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вясеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
1916

Сын: Васильев Иннокентий Илларионович

Мать ребёнка: Васильева Олимпиада Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
12.02.1917
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь (чахотка)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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