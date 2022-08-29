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Васильева Феодора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Васса Борисовна

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Степан Борисович

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Васильев Илларион Борисович

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1886

Сын: Васильев Терентий Борисович

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1887

Дочь: (Васильева) Анисья Борисовна

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1889

Дочь: (Васильева) Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1891

Сын: Васильев Павел Борисович

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гомешева (Васильева) Дарья Борисовна

Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно

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