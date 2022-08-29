Васильева Феодора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Васса Борисовна
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Степан Борисович
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Васильев Илларион Борисович
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1886
Сын: Васильев Терентий Борисович
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1887
Дочь: (Васильева) Анисья Борисовна
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1889
Дочь: (Васильева) Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1891
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гомешева (Васильева) Дарья Борисовна
Отец ребёнка: Васильев Борис Васильевич
Смерть
Неизвестно