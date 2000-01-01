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Васильев Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Васильев Илларион Борисович

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1886

Сын: Васильев Терентий Борисович

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1887

Дочь: Анисья Борисовна

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1889

Дочь: Матрона Борисовна

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1891

Сын: Васильев Павел Борисович

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гомешева Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Борисовна

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Степан Борисович

Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Феодора Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин из ссыльных
Смерть
Неизвестно
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