Васильев Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Васильев Илларион Борисович
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1886
Сын: Васильев Терентий Борисович
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1887
Дочь: Анисья Борисовна
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1889
Дочь: Матрона Борисовна
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1891
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гомешева Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Борисовна
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Степан Борисович
Мать ребёнка: Васильева Феодора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин из ссыльных
Смерть
Неизвестно