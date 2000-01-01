Васильев Степан Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Васильев Александр Степанович
Мать ребёнка: Васильева Людмила Ивановна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1911
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Васильева Людмила Ивановна
дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно