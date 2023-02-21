Васильева Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Васильев Александр Степанович

Отец ребёнка: Васильев Степан Борисович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1911

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Борисович

дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Степан Борисович

Смерть
Неизвестно
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