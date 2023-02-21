Васильева Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Васильев Александр Степанович
Отец ребёнка: Васильев Степан Борисович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1911
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан Борисович
дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно