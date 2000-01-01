Несветова (Громова) Параскева Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветова (Громова) Параскева Евлампиевна

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Место рождения

Томская губерния деревня Березкино

Дата рождения

09.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1878

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

Томская губерния деревня Березкино
Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Несветов Осип Иванович

Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
26.10.1904

Сын: Несветов Димитрий Осипович

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Агния Осиповна

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

дер.Берёзкино Томская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1911

Сын: Несветов Сергей Осиповичд

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Несветов Пётр Осипович

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1925

Сын: Несветов Николай Осипович

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Осиповна

Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович

деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно
дер. Сураново Кемеровская область
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