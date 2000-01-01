Несветова (Громова) Параскева Евлампиевна
Место рожденияТомская губерния деревня Березкино
Дата рождения09.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1878
Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
Томская губерния деревня Березкино
Бракосочетание
21.01.1904
Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
26.10.1904
Сын: Несветов Димитрий Осипович
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Агния Осиповна
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
дер.Берёзкино Томская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1911
Сын: Несветов Сергей Осиповичд
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1914
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1925
Сын: Несветов Николай Осипович
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Осиповна
Отец ребёнка: Несветов Осип Иванович
деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно
дер. Сураново Кемеровская область