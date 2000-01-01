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Несветов Николай Осипович

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

14.05.1925

Дата смерти

07.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925

Отец: Несветов Осип Иванович

Мать: Несветова Параскева Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Мугаттарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Несветова Лидия Ивановна

пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
07.08.1955

Сын: Несветов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Несветова Лидия Ивановна

пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Николаевна

Мать ребёнка: Несветова Лидия Ивановна

пос. Дзержинский Томской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несветова Лидия Ивановна

Смерть
07.01.1974
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