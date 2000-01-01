Несветов Николай Осипович
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения14.05.1925
Дата смерти07.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Мугаттарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Несветова Лидия Ивановна
пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
07.08.1955
Сын: Несветов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Несветова Лидия Ивановна
пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Николаевна
Мать ребёнка: Несветова Лидия Ивановна
пос. Дзержинский Томской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Несветова Лидия Ивановна
Смерть
07.01.1974