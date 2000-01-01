Несветова (Юдина) Лидия Ивановна
Место рождениядер. Угрюмовка Высокогорского района Казанской губернии
Дата рождения1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Угрюмовка Высокогорского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Мугаттарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Несветов Николай Осипович
пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
07.08.1955
Сын: Несветов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Несветов Николай Осипович
пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Николаевна
Отец ребёнка: Несветов Николай Осипович
пос. Дзержинский Томской области
Бракосочетание
Неизвестно