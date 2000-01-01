Несветова (Юдина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветова (Юдина) Лидия Ивановна

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Место рождения

дер. Угрюмовка Высокогорского района Казанской губернии

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Угрюмовка Высокогорского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Мугаттарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Несветов Николай Осипович

пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
07.08.1955

Сын: Несветов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Несветов Николай Осипович

пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Николаевна

Отец ребёнка: Несветов Николай Осипович

пос. Дзержинский Томской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несветов Николай Осипович

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