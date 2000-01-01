Мугаттарова (Несветова) Татьяна Николаевна
Место рожденияпос. Дзержинский Томской области
Дата рождения07.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951
пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мугаттаров Агзам Кадимович
г. Новокузнецк Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1984
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Мугаттаров Агзам Кадимович
г. Анжеро-Судженск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно