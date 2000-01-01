Мугаттарова (Несветова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугаттарова (Несветова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

пос. Дзержинский Томской области

Дата рождения

07.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951

Отец: Несветов Николай Осипович

Мать: Несветова Лидия Ивановна

пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мугаттаров Агзам Кадимович

г. Новокузнецк Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1984

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Мугаттаров Агзам Кадимович

г. Анжеро-Судженск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мугаттаров Агзам Кадимович

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