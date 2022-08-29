Мугаттаров Агзам Кадимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мугаттарова Татьяна Николаевна
г. Новокузнецк Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1984
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Мугаттарова Татьяна Николаевна
г. Анжеро-Судженск Кемеровская область
Смерть
Неизвестно