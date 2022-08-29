Мугаттаров Агзам Кадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугаттаров Агзам Кадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мугаттарова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мугаттарова Татьяна Николаевна

г. Новокузнецк Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1984

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Мугаттарова Татьяна Николаевна

г. Анжеро-Судженск Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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