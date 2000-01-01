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Несветов Константин Николаевич

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Место рождения

пос. Дзержинский Томской области

Дата рождения

07.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955

Отец: Несветов Николай Осипович

Мать: Несветова Лидия Ивановна

пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Несветова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветов Николай Константинович

Мать ребёнка: Несветова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несветова Наталья Васильевна

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