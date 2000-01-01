Несветов Константин Николаевич
Место рожденияпос. Дзержинский Томской области
Дата рождения07.08.1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955
пос. Дзержинский Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Несветова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветов Николай Константинович
Мать ребёнка: Несветова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно