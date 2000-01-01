Несветов Осип Иванович
Место рождениядер Березкино Томская губерния
Дата рождения07.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1879
дер Березкино Томская губерния
Бракосочетание
21.01.1904
Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
26.10.1904
Сын: Несветов Димитрий Осипович
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Агния Осиповна
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
дер.Берёзкино Томская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1911
Сын: Несветов Сергей Осиповичд
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1914
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1925
Сын: Несветов Николай Осипович
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Осиповна
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Осиповна
Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно