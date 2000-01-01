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Несветов Осип Иванович

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Место рождения

дер Березкино Томская губерния

Дата рождения

07.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1879

Отец: Несветов Иван Феодорович

Мать: Несветова Евфимия Григорьевна

дер Березкино Томская губерния
Бракосочетание
21.01.1904

Жена: Несветова Параскева Евлампиевна

Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
26.10.1904

Сын: Несветов Димитрий Осипович

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Агния Осиповна

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

дер.Берёзкино Томская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1911

Сын: Несветов Сергей Осиповичд

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Несветов Пётр Осипович

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1925

Сын: Несветов Николай Осипович

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Осиповна

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Осиповна

Мать ребёнка: Несветова Параскева Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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