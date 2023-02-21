Несветова (Капитонова) Евфимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капитонов Григорий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1878
Рождение ребёнка
07.09.1879
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1882
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1883
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1886
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1888
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1891
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1893
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1899
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович
Смерть
Неизвестно