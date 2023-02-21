Несветова (Капитонова) Евфимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветова (Капитонова) Евфимия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитонов Григорий Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Несветов Иван Феодорович

Рождение ребёнка
07.09.1879

Сын: Несветов Осип Иванович

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1882

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Несветов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1886

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Несветов Даниил Иванович

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1891

Сын: Несветов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1893

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1899

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Несветов Иван Феодорович

Смерть
Неизвестно
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