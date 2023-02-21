Несветов Иван Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти09.09.1903
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Несветов Фёдор
Бракосочетание
30.01.1878
Рождение ребёнка
07.09.1879
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1882
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1883
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1886
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1888
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1891
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1893
Дочь: Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1899
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна
Смерть
09.09.1903
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь (болезнь желудка)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревня Берёзкино Томская г