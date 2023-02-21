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Несветов Иван Феодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

09.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Несветов Фёдор

Мать: Несветова Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Несветова Евфимия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.09.1879

Сын: Несветов Осип Иванович

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1882

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Несветов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1886

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Несветов Даниил Иванович

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1891

Сын: Несветов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1893

Дочь: Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1899

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Несветова Евфимия Григорьевна

Смерть
09.09.1903
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь (болезнь желудка)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревня Берёзкино Томская г
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