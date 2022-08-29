Несветова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Несветов Фёдор
Рождение ребёнка
07.11.1851
Дочь: (Несветова) Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Несветов Фёдор
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Несветов Фёдор
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: (Несветова) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Несветов Фёдор
Смерть
Неизвестно