Несветова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несветов Фёдор

Рождение ребёнка
07.11.1851

Дочь: (Несветова) Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Несветов Фёдор

Рождение ребёнка
1855

Сын: Несветов Иван Феодорович

Отец ребёнка: Несветов Фёдор

Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: (Несветова) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Несветов Фёдор

Смерть
Неизвестно

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