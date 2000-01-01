Несветов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1851
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Несветова Евдокия Ефимовна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Несветова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Несветова Евдокия Ефимовна
деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно