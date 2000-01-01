Несветов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1851

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Несветова Евдокия Ефимовна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Несветов Иван Феодорович

Мать ребёнка: Несветова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Несветова Евдокия Ефимовна

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несветова Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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