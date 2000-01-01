Янковская (Громова) Анисия Евлампиевна
Место рождениядер Березкино Томская губерния
Дата рождения29.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1881
Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
дер Березкино Томская губерния
Священник Мирон Вознесенский и псаломщик Дмитрий Спасский Одигитриевской церкви села Зоркальцева Томской губернии Томского уезда Нелюбинской волости восприемники: уволеный в запас армии рядовой села Н... Показать все
Бракосочетание
24.01.1910
Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
18.09.1912
Сын: Янковский Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.05.1914
Сын: Янковский Константин Васильевич
Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
07.05.1917
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1919
Сын: Янковский (серов?) Петр Васильевич
Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович
дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно