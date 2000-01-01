Янковская (Громова) Анисия Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская (Громова) Анисия Евлампиевна

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Место рождения

дер Березкино Томская губерния

Дата рождения

29.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1881

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

дер Березкино Томская губерния
Священник Мирон Вознесенский и псаломщик Дмитрий Спасский Одигитриевской церкви села Зоркальцева Томской губернии Томского уезда Нелюбинской волости восприемники: уволеный в запас армии рядовой села Н... Показать все
Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Янковский Василий Михайлович

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Янковский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.05.1914

Сын: Янковский Константин Васильевич

Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
07.05.1917

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1919

Сын: Янковский (серов?) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Янковский Василий Михайлович

дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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