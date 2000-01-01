Янковский Василий Михайлович
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волост
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волост
Бракосочетание
24.01.1910
Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
18.09.1912
Сын: Янковский Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.05.1914
Сын: Янковский Константин Васильевич
Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
07.05.1917
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1919
Сын: Янковский (серов?) Петр Васильевич
Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой из крестьян
Смерть
Неизвестно