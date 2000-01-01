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Янковский Василий Михайлович

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волост

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Янковский Михаил Антонович

Мать: Янковская Елена Флоровна

дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волост
Бракосочетание
24.01.1910

Жена: Янковская Анисия Евлампиевна

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Янковский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
21.05.1914

Сын: Янковский Константин Васильевич

Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
07.05.1917

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1919

Сын: Янковский (серов?) Петр Васильевич

Мать ребёнка: Янковская Анисия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой из крестьян
Смерть
Неизвестно
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