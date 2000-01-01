Янковская Елена Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Янковский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волост
Рождение ребёнка
07.05.1886
Сын: Янковский Константин Михайлович
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1898
Сын: Янковский Пётр
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1898
Сын: Янковский Александр
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1899
Сын: Янковский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1902
Дочь: Феоктиста Михайловна
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1904
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно