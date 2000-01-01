Янковская Елена Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская Елена Флоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Янковский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волост
Рождение ребёнка
07.05.1886

Сын: Янковский Константин Михайлович

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1887

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Янковский Пётр

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1898

Сын: Янковский Александр

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1899

Сын: Янковский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1902

Дочь: Феоктиста Михайловна

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1904

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Янковский Михаил Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Михаил Антонович

Смерть
Неизвестно
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