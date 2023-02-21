Янковский Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Янковский Антон
Мать: Янковская ?
Рождение ребёнка
1884
Сын: Янковский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волост
Рождение ребёнка
07.05.1886
Сын: Янковский Константин Михайлович
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1898
Сын: Янковский Пётр
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1898
Сын: Янковский Александр
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1899
Сын: Янковский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1902
Дочь: Феоктиста Михайловна
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1904
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Янковская Елена Флоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янковская Елена Флоровна
Смерть
Неизвестно