Губина (Громова) Пелагея Евлампиевна
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
03.02.1880
Рождение ребёнка
26.10.1880
Сын: Губин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1881
Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1884
Сын: Губин Василий Александрович
Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
19.01.1886
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович
дер.Быково Томской области
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Александром Павловым. Восприемники: Ишимской волости деревни Кисновой из ссыльных крестьян Ф... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1887
Сын: Губин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович
дер. Быково Томской губернии
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Василесурского уезда Михаил Семёнович Фролов и деревни Быковой уволенн... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1891
Сын: Губин Иван (незаконнорожденный)
Отец ребёнка: не указан
дер.Быково Томской области
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиков Дмитрием Альбицким. Восприемники: Владимирской губернии Ковровского уезда Овсянниковской волос... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1894
Сын: Губин Илья (незаконнорожденный)
Отец ребёнка: не указан
дер.Быково Томской области
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно