Губина (Громова) Пелагея Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Громова) Пелагея Евлампиевна

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Губин Александр Парамонович

Рождение ребёнка
26.10.1880

Сын: Губин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Губин Яков Александрович

Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1884

Сын: Губин Василий Александрович

Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
19.01.1886

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович

дер.Быково Томской области
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Александром Павловым. Восприемники: Ишимской волости деревни Кисновой из ссыльных крестьян Ф... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1887

Сын: Губин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Губин Александр Парамонович

дер. Быково Томской губернии
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Василесурского уезда Михаил Семёнович Фролов и деревни Быковой уволенн... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1891

Сын: Губин Иван (незаконнорожденный)

Отец ребёнка: не указан

дер.Быково Томской области
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиков Дмитрием Альбицким. Восприемники: Владимирской губернии Ковровского уезда Овсянниковской волос... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1894

Сын: Губин Илья (незаконнорожденный)

Отец ребёнка: не указан

дер.Быково Томской области
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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