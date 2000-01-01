Губин Иван (незаконнорожденный)
Место рождениядер.Быково Томской области
Дата рождения26.11.1891
Дата смерти08.02.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1891
Отец: не указан
дер.Быково Томской области
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиков Дмитрием Альбицким. Восприемники: Владимирской губернии Ковровского уезда Овсянниковской волос... Показать все
Смерть
08.02.1895
дер.Быково Томской области
Причина смерти: Болезнь (оспа)