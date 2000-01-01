Губин Иван (незаконнорожденный) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Иван (незаконнорожденный)

Губин Иван (незаконнорожденный)

avatar

Место рождения

дер.Быково Томской области

Дата рождения

26.11.1891

Дата смерти

08.02.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1891

Отец: не указан

Мать: Губина Пелагея Евлампиевна

дер.Быково Томской области
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиков Дмитрием Альбицким. Восприемники: Владимирской губернии Ковровского уезда Овсянниковской волос... Показать все
Смерть
08.02.1895
дер.Быково Томской области
Причина смерти: Болезнь (оспа)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close