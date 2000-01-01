Губин Михаил Александрович
Место рождениядер. Быково Томской губернии
Дата рождения18.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1887
дер. Быково Томской губернии
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Василесурского уезда Михаил Семёнович Фролов и деревни Быковой уволенн... Показать все
Смерть
Неизвестно