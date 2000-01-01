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Губин Михаил Александрович

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Место рождения

дер. Быково Томской губернии

Дата рождения

18.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1887

Отец: Губин Александр Парамонович

Мать: Губина Пелагея Евлампиевна

дер. Быково Томской губернии
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Василесурского уезда Михаил Семёнович Фролов и деревни Быковой уволенн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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