Губин Александр Парамонович
Место рождениядер.Быково Томской области
Дата рождения1859
Дата смерти09.08.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Губин Парамон
Мать: Губина ?
дер.Быково Томской области
Бракосочетание
03.02.1880
Рождение ребёнка
26.10.1880
Сын: Губин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1881
Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1884
Сын: Губин Василий Александрович
Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна
дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
19.01.1886
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна
дер.Быково Томской области
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Александром Павловым. Восприемники: Ишимской волости деревни Кисновой из ссыльных крестьян Ф... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1887
Сын: Губин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна
дер. Быково Томской губернии
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Василесурского уезда Михаил Семёнович Фролов и деревни Быковой уволенн... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
09.08.1888
дер. Быково Томской губернии
Причина смерти: Болезнь (от простуды)
Похороны
Неизвестно
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