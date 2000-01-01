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Губин Александр Парамонович

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Место рождения

дер.Быково Томской области

Дата рождения

1859

Дата смерти

09.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Губин Парамон

Мать: Губина ?

дер.Быково Томской области
Бракосочетание
03.02.1880

Жена: Губина Пелагея Евлампиевна

Рождение ребёнка
26.10.1880

Сын: Губин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Губин Яков Александрович

Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1884

Сын: Губин Василий Александрович

Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна

дер. Быково Томской губернии
Рождение ребёнка
19.01.1886

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна

дер.Быково Томской области
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Александром Павловым. Восприемники: Ишимской волости деревни Кисновой из ссыльных крестьян Ф... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1887

Сын: Губин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Губина Пелагея Евлампиевна

дер. Быково Томской губернии
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Василесурского уезда Михаил Семёнович Фролов и деревни Быковой уволенн... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
09.08.1888
дер. Быково Томской губернии
Причина смерти: Болезнь (от простуды)
Похороны
Неизвестно
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