Губина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Губин Александр Парамонович
Отец ребёнка: Губин Парамон
дер.Быково Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губин Парамон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Парамон
Смерть
Неизвестно