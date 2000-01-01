Губина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Губин Александр Парамонович

Отец ребёнка: Губин Парамон

дер.Быково Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Михаил Парамонович

Отец ребёнка: Губин Парамон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Парамон

Смерть
Неизвестно
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