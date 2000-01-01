Губин Парамон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Губин Александр Парамонович
Мать ребёнка: Губина ?
дер.Быково Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина ?
Смерть
Неизвестно