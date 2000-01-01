Губин Парамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Парамон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Губин Александр Парамонович

Мать ребёнка: Губина ?

дер.Быково Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Михаил Парамонович

Мать ребёнка: Губина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина ?

Смерть
Неизвестно
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