(Губина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Губина) Мария Александровна

(Губина) Мария Александровна

avatar

Место рождения

дер.Быково Томской области

Дата рождения

19.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886

Отец: Губин Александр Парамонович

Мать: Губина Пелагея Евлампиевна

дер.Быково Томской области
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Александром Павловым. Восприемники: Ишимской волости деревни Кисновой из ссыльных крестьян Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close