(Губина) Мария Александровна
Место рождениядер.Быково Томской области
Дата рождения19.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886
дер.Быково Томской области
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Александром Павловым. Восприемники: Ишимской волости деревни Кисновой из ссыльных крестьян Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно