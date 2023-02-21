Губина (Громова) Матрона Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
Бракосочетание
05.02.1889
Михайло-Архангельская церковь села Нелюбинского
Рождение ребёнка
08.01.1890
Сын: Губин Иван Семёнович
Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич
дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1891
Дочь: Феодосия Семёновна
Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич
деревня Губино Томская область
Рождение ребёнка
25.12.1896
Сын: Губин Константин Семёнович
Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич
дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1900
Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич
деревня Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Христиния Семёновна
Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич
деревня Губино Томской губернии
Смерть
Неизвестно