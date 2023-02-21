Губина (Громова) Матрона Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Громова) Матрона Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

Бракосочетание
05.02.1889

Муж: Губин Семён Николаевич

Михайло-Архангельская церковь села Нелюбинского
Рождение ребёнка
08.01.1890

Сын: Губин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич

дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1891

Дочь: Феодосия Семёновна

Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич

деревня Губино Томская область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Губин Константин Семёнович

Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич

дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1900

Сын: Губин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич

деревня Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Христиния Семёновна

Отец ребёнка: Губин Семён Николаевич

деревня Губино Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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