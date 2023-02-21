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Губин Семён Николаевич

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Место рождения

Губино

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Губино
Бракосочетание
05.02.1889

Жена: Губина Матрона Евлампиевна

Михайло-Архангельская церковь села Нелюбинского
Рождение ребёнка
08.01.1890

Сын: Губин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна

дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1891

Дочь: Феодосия Семёновна

Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна

деревня Губино Томская область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Губин Константин Семёнович

Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна

дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1900

Сын: Губин Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна

деревня Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Христиния Семёновна

Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна

деревня Губино Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный в запас армии рядовой
Смерть
Неизвестно
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