Губин Семён Николаевич
Место рожденияГубино
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Губино
Бракосочетание
05.02.1889
Михайло-Архангельская церковь села Нелюбинского
Рождение ребёнка
08.01.1890
Сын: Губин Иван Семёнович
Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна
дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1891
Дочь: Феодосия Семёновна
Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна
деревня Губино Томская область
Рождение ребёнка
25.12.1896
Сын: Губин Константин Семёнович
Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна
дер. Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1900
Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна
деревня Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Христиния Семёновна
Мать ребёнка: Губина Матрона Евлампиевна
деревня Губино Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный в запас армии рядовой
Смерть
Неизвестно