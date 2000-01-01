Громов Георгий Григорьевич
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения23.04.1903
Дата смерти22.05.1903
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1903
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Смерть
22.05.1903
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от природной слабости)
Похороны
24.05.1903
местное кладбище деревня Березкино Томская губерния