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Громов Георгий Григорьевич

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

23.04.1903

Дата смерти

22.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1903

Отец: Громов Григорий Евлампиев

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Смерть
22.05.1903
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от природной слабости)
Похороны
24.05.1903
местное кладбище деревня Березкино Томская губерния
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