Григорьева (Громова) Анна Григорьевна
Место рожденияТомская губерния Нелюбинскакя волость деревня Березкино
Дата рождения25.01.1914
Дата смерти26.08.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914
Томская губерния Нелюбинскакя волость деревня Березкино
крещена 30.01.1914 в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Бракосочетание
24.12.1938
г. Томск
Рождение ребёнка
18.01.1943
Сын: Григорьев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Григорьев Георгий Петрович
г.Томск
Рождение ребёнка
23.02.1950
Сын: Григорьев Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Григорьев Георгий Петрович
г.Томск
Развод
Неизвестно
Муж: Зоркальцев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоркальцев ?
Образование
Неизвестно
4 класса
Место жительства
Неизвестно
п. Тимирязево ул. Ново-Деповская, 11
Смерть
26.08.2003
г.Томск п. Тимирязево
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область