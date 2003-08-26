Григорьева (Громова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Громова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Томская губерния Нелюбинскакя волость деревня Березкино

Дата рождения

25.01.1914

Дата смерти

26.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914

Отец: Громов Григорий Евлампиев

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

Томская губерния Нелюбинскакя волость деревня Березкино
крещена 30.01.1914 в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Бракосочетание
24.12.1938

Муж: Григорьев Георгий Петрович

г. Томск
Рождение ребёнка
18.01.1943

Сын: Григорьев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Григорьев Георгий Петрович

г.Томск
Рождение ребёнка
23.02.1950

Сын: Григорьев Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Григорьев Георгий Петрович

г.Томск
Развод
Неизвестно

Муж: Зоркальцев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоркальцев ?

Образование
Неизвестно
4 класса
Место жительства
Неизвестно
п. Тимирязево ул. Ново-Деповская, 11
Смерть
26.08.2003
г.Томск п. Тимирязево
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область
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