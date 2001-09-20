Григорьев Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Георгий Петрович

Григорьев Георгий Петрович

avatar

Место рождения

с. Анастасьевское Томского уезда

Дата рождения

15.04.1914

Дата смерти

20.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914

Отец: Григорьев Петр Кузьмич

Мать: Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)

с. Анастасьевское Томского уезда
восприемники: села Анастасьвского крестьянин Стефан Кузьмич 2 и крестьянская жена София Стефановна Крюкова
Бракосочетание
24.12.1938

Жена: Григорьева Анна Григорьевна

г. Томск
Рождение ребёнка
18.01.1943

Сын: Григорьев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Григорьева Анна Григорьевна

г.Томск
Рождение ребёнка
23.02.1950

Сын: Григорьев Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Григорьева Анна Григорьевна

г.Томск
Работа или профессия
Неизвестно
портной-закройщик Томской швейной фабрики №5
Место жительства
Неизвестно
п.Тимирязево ул. Ново-Деповская, 11
Смерть
20.09.2001
п.Тимирязево Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close