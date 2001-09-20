Григорьев Георгий Петрович
Место рожденияс. Анастасьевское Томского уезда
Дата рождения15.04.1914
Дата смерти20.09.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914
с. Анастасьевское Томского уезда
восприемники: села Анастасьвского крестьянин Стефан Кузьмич 2 и крестьянская жена София Стефановна Крюкова
Бракосочетание
24.12.1938
г. Томск
Рождение ребёнка
18.01.1943
Сын: Григорьев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Григорьева Анна Григорьевна
г.Томск
Рождение ребёнка
23.02.1950
Сын: Григорьев Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Григорьева Анна Григорьевна
г.Томск
Работа или профессия
Неизвестно
портной-закройщик Томской швейной фабрики №5
Место жительства
Неизвестно
п.Тимирязево ул. Ново-Деповская, 11
Смерть
20.09.2001
п.Тимирязево Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область