Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)

Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симеон

Мать: Христина

Рождение ребёнка
26.08.1907

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
19.03.1909

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещена в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Рождение ребёнка
14.12.1911

Сын: Григорьев Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1914

Сын: Григорьев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

с. Анастасьевское Томского уезда
восприемники: села Анастасьвского крестьянин Стефан Кузьмич 2 и крестьянская жена София Стефановна Крюкова
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Григорьев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Феодор Филиппович Мосягин и жена крестьянина того же села София Стефановна Крюкова
Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: Василькина Ксенья Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
24.05.1926

Сын: Григорьев Семён Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхневич Антонина Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Петр Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
г.Томск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close