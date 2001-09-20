Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1907
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
19.03.1909
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещена в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Рождение ребёнка
14.12.1911
Сын: Григорьев Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1914
Сын: Григорьев Георгий Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
с. Анастасьевское Томского уезда
восприемники: села Анастасьвского крестьянин Стефан Кузьмич 2 и крестьянская жена София Стефановна Крюкова
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Григорьев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Феодор Филиппович Мосягин и жена крестьянина того же села София Стефановна Крюкова
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: Василькина Ксенья Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
24.05.1926
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юхневич Антонина Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
г.Томск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости