Василькина (Григорьева) Ксенья Петровна
Место рождениясело Анастасьевка Томской губернии
Дата рождения01.01.1921
Дата смерти15.04.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
03.03.1948
Сын: Василькин Борис Николаевич
Отец ребёнка: Василькин Николай Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2003
п. Тимирязево Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область