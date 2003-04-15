Василькина (Григорьева) Ксенья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькина (Григорьева) Ксенья Петровна

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Место рождения

село Анастасьевка Томской губернии

Дата рождения

01.01.1921

Дата смерти

15.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921

Отец: Григорьев Петр Кузьмич

Мать: Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
03.03.1948

Сын: Василькин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Василькин Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василькин Николай Борисович

Смерть
15.04.2003
п. Тимирязево Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область
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