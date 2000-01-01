Григорьев Михаил Петрович
Место рождениясело Анастасьевка Томской губернии
Дата рождения19.11.1918
Дата смерти02.11.1980
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918
село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Феодор Филиппович Мосягин и жена крестьянина того же села София Стефановна Крюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1980
Похороны
Неизвестно
Тимирязевское кладбище