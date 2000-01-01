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Григорьев Михаил Петрович

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Место рождения

село Анастасьевка Томской губернии

Дата рождения

19.11.1918

Дата смерти

02.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918

Отец: Григорьев Петр Кузьмич

Мать: Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)

село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Феодор Филиппович Мосягин и жена крестьянина того же села София Стефановна Крюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Татьяна Анисимовна

Смерть
02.11.1980
Похороны
Неизвестно
Тимирязевское кладбище
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