(Григорьева) Анна Петровна
Место рождениядеревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
Дата рождения19.03.1909
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1909
деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещена в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Смерть
1909
деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости
Причина смерти: Болезнь (оспа)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Анастасьевка