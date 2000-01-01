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(Григорьева) Анна Петровна

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Место рождения

деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии

Дата рождения

19.03.1909

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1909

Отец: Григорьев Петр Кузьмич

Мать: Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)

деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещена в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Смерть
1909
деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости
Причина смерти: Болезнь (оспа)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Анастасьевка
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