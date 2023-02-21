Григорьев Игнатий Петрович
Место рождениясело Анастасьевка Томской губернии
Дата рождения14.12.1911
Дата смерти03.03.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1911
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
19.05.1933
Сын: Григорьев Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1990
п.Тимирязево Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область