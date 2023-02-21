Григорьев Игнатий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Игнатий Петрович

Григорьев Игнатий Петрович

avatar

Место рождения

село Анастасьевка Томской губернии

Дата рождения

14.12.1911

Дата смерти

03.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1911

Отец: Григорьев Петр Кузьмич

Мать: Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна)

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
19.05.1933

Сын: Григорьев Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Наталья Алексеевна

Смерть
03.03.1990
п.Тимирязево Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п.Тимирязево Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close