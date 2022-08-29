Григорьев Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1933
Дата смерти20.08.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болсуновский Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Григорьева Нонна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Нонна
Смерть
20.08.1967
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно