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Григорьев Николай Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1933

Дата смерти

20.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1933

Отец: Григорьев Игнатий Петрович

Мать: Григорьева (Орехова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсуновский Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Нонна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Нонна

Смерть
20.08.1967
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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