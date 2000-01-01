Болсуновский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болсуновский Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Николай Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсуновский Роман Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсуновский Роман Николаевич

Мать ребёнка: Болсуновская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болсуновская ?

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