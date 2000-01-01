Болсуновский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Николай Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болсуновский Роман Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болсуновский Роман Николаевич
Мать ребёнка: Болсуновская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болсуновская ?