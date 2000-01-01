Григорьев Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Николай Игнатьевич
Мать: Григорьева Нонна
Рождение ребёнка
07.12.1979
Дочь: Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Приживая (григорьева) Людмила
г.Томск
Рождение ребёнка
11.03.1989
Дочь: Сталидзан Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Григорьева ?
г. Томск
Развод
Неизвестно
Жена: Григорьева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно