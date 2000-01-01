Григорьев Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Николай Игнатьевич

Мать: Григорьева Нонна

Рождение ребёнка
07.12.1979

Дочь: Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Приживая (григорьева) Людмила

г.Томск
Рождение ребёнка
11.03.1989

Дочь: Сталидзан Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Григорьева ?

г. Томск
Развод
Неизвестно

Жена: Григорьева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева ?

Развод
Неизвестно

Жена: Приживая (григорьева) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приживая (григорьева) Людмила

Смерть
Неизвестно
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