Григорьева (Орехова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Орехова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1912

Дата смерти

22.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912

Отец: Орехов Алексей

Мать: Орехова Евдокия Титовна

Рождение ребёнка
19.05.1933

Сын: Григорьев Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Григорьев Игнатий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Игнатий Петрович

Смерть
22.01.2000
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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