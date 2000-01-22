Григорьева (Орехова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1912
Дата смерти22.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912
Отец: Орехов Алексей
Мать: Орехова Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
19.05.1933
Сын: Григорьев Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Григорьев Игнатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2000
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости