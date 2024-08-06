Юхневич (Григорьева) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юхневич) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юхневич) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галицкая (Юхневич) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юхневич Михаил Александрович
Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1926
Сын: Юхневич Леонид Александрович
Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович
Смерть
Неизвестно