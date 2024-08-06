Юхневич (Григорьева) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхневич (Григорьева) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Петр Кузьмин

Мать: Григорьева Матрона (Матрёна) Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юхневич) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юхневич) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галицкая (Юхневич) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхневич Михаил Александрович

Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхневич Александр Несторович

Рождение ребёнка
07.10.1926

Сын: Юхневич Леонид Александрович

Отец ребёнка: Юхневич Александр Несторович

Смерть
Неизвестно

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