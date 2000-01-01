Галицкая (Юхневич) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Галицкий Владимир Александрович
Отец ребёнка: Галицкий Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галицкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Галицкий Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Галицкий Александр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно