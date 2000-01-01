Галицкая (Юхневич) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая (Юхневич) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юхневич Александр Несторович

Мать: Юхневич Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Галицкий Владимир Александрович

Отец ребёнка: Галицкий Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галицкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Галицкий Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Галицкий Александр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галицкий Александр Ильич

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