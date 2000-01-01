Юхневич Александр Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮхневич Александр Несторович

Юхневич Александр Несторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Юхневич Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Юхневич Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галицкая Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Юхневич Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхневич Михаил Александрович

Мать ребёнка: Юхневич Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхневич Леонид Александрович

Мать ребёнка: Юхневич Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юхневич Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close