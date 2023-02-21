Григорьев Геннадий Георгиевич
Место рожденияг.Томск
Дата рождения23.02.1950
Дата смерти13.?.2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950
г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Григорьева Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Григорьева Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.?.2021
Г. Москва