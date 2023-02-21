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Григорьев Геннадий Георгиевич

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Место рождения

г.Томск

Дата рождения

23.02.1950

Дата смерти

13.?.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950

Отец: Григорьев Георгий Петрович

Мать: Григорьева Анна Григорьевна

г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Григорьева Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Григорьева Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Тамара Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.?.2021
Г. Москва
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