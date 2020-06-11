Григорьева (Григорьева) Елена Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
2002
Сын: Григорьев Георгий
Отец ребёнка: не указан
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Григорий Максимович
Отец ребёнка: Матвеев Максим
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Максим
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно