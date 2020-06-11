Григорьева (Григорьева) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Григорьева) Елена Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Геннадий Георгиевич

Мать: Григорьева Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
2002

Сын: Григорьев Георгий

Отец ребёнка: не указан

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Григорий Максимович

Отец ребёнка: Матвеев Максим

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Максим

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
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