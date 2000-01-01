Григорьева (Лубкова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Лубкова) Тамара Михайловна

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Место рождения

г. Анджеро-Судженск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лубков Михаил Петрович

Мать: Лубкова ?

г. Анджеро-Судженск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Григорьев Геннадий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Григорьев Геннадий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Геннадий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
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