Григорьева (Лубкова) Тамара Михайловна
Место рожденияг. Анджеро-Судженск
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лубков Михаил Петрович
Мать: Лубкова ?
г. Анджеро-Судженск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Григорьев Геннадий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Григорьев Геннадий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно