Лубков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1947
Дочь: Чурекова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Лубкова ?
г. Анджеро-Судженск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Лубкова ?
г. Анджеро-Судженск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубкова ?
Смерть
Неизвестно